"Краснодар" лишился мечты на чемпионство? Еще рано об этом говорить, только начало второй части сезона. У "Краснодара" еще есть время заявить о себе. "Зенит" как может опередить "Краснодар", так может и проиграть", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Во вчерашнем матче 20-го тура РПЛ "Краснодар" уступил "Ростову" со счетом 1:2. Петербургский "Зенит" отстает от "быков" на два очка и на данный момент проводит свой матч с "Уралом", в котором ведет после перерыва со счетом 1:0. Тройку лидеров чемпионата замыкает московское "Динамо", которое отстает от лидера на четыре очка и имеет игру в запасе. Команда Владимира Ивича сыграет с "Химками" в плей-офф Пути Регионов Кубка России.
Смородская: "Краснодар" лишился мечты на чемпионство? У них еще есть время заявить о себе
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о шансах "Краснодара" на чемпионство.
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