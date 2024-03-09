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Булыкин: пусть Промес хоть в видео для взрослых снимается, главное - чтобы забивал, а "Спартак" выигрывал

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал видео из ночного клуба в Дубае, на котором был запечатлен форвард "Спартака" Квинси Промес.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Ну, ждёт он решения, когда его отправят или когда он улетит. Что ему ещё делать? В этом нет ничего зазорного, он же не пьяный, не занимается сексом на камеру или в драбадан не ходит, как Грилиш из "Манчестер Сити". Так бы мы удивились и критиковали, а так он сидел спокойно с девушкой какой-то, и всё было нормально. Пусть он делает, что хочет, хоть гуляет, хоть приходит под утро на тренировки, хоть вообще не тренируется. Пусть в любых шоу участвует, пусть, блин, в видео для взрослых снимается, но, главное, чтобы по три забивал, и команда выигрывала", - сказал Булыкин.

Форвард московского "Спартака" Квинси Промес был запечатлен на видео из ночного клуба в Дубае. Футболист отдыхал там с девушкой. Промес находится на территории ОАЭ, предположительно, под подпиской о невыезде. Ранее игрок был арестован в аэропорту при попытке полететь в Москву. В Эмиратах Промеса обвиняют в том, что он скрылся с места ДТП, что в ОАЭ является наказуемым деянием.

Ранее обсуждалось, что ОАЭ могут выдать Промеса Нидерландам. На родине игрок обвиняется в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на члена семьи с ножом. Суммарно футболисту "красно-белых" грозит 7.5 лет тюрьмы.

Источник: "Евро-футбол"

Промес Спартак Булыкин
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