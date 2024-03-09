"Ну, ждёт он решения, когда его отправят или когда он улетит. Что ему ещё делать? В этом нет ничего зазорного, он же не пьяный, не занимается сексом на камеру или в драбадан не ходит, как Грилиш из "Манчестер Сити". Так бы мы удивились и критиковали, а так он сидел спокойно с девушкой какой-то, и всё было нормально. Пусть он делает, что хочет, хоть гуляет, хоть приходит под утро на тренировки, хоть вообще не тренируется. Пусть в любых шоу участвует, пусть, блин, в видео для взрослых снимается, но, главное, чтобы по три забивал, и команда выигрывала", - сказал Булыкин.
Форвард московского "Спартака" Квинси Промес был запечатлен на видео из ночного клуба в Дубае. Футболист отдыхал там с девушкой. Промес находится на территории ОАЭ, предположительно, под подпиской о невыезде. Ранее игрок был арестован в аэропорту при попытке полететь в Москву. В Эмиратах Промеса обвиняют в том, что он скрылся с места ДТП, что в ОАЭ является наказуемым деянием.
Ранее обсуждалось, что ОАЭ могут выдать Промеса Нидерландам. На родине игрок обвиняется в контрабанде крупной партии наркотиков и нападении на члена семьи с ножом. Суммарно футболисту "красно-белых" грозит 7.5 лет тюрьмы.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: пусть Промес хоть в видео для взрослых снимается, главное - чтобы забивал, а "Спартак" выигрывал
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал видео из ночного клуба в Дубае, на котором был запечатлен форвард "Спартака" Квинси Промес.
Фото: официальный сайт РПЛ