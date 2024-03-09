Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 4 1 4
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 3 2 3
АкронЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Волгарь
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Лутон ТаунЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Кадис
2 - 0 2 0
АтлетикоЗавершен
Гранада
2 - 3 2 3
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
4 - 2 4 2
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ФрозинонеЗавершен
Болонья
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 3 3 3
КёльнЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бавария
8 - 1 8 1
МайнцЗавершен
Вердер
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 2 0 2
ЛионЗавершен

Спортдир "Ростова" Рыскин: не считаю, что мы убили чемпионскую интригу, она будет сохраняться до конца чемпионата

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о победе над "Краснодаром" в матче 20-го тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Впечатления от победы хорошие. Не считаю, что мы убили чемпионскую интригу. Думаю, она будет сохраняться до конца чемпионата. Какие цели у команды на оставшиеся матчи? Как сказал президент клуба, цель — побеждать в каждом матче", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".

Напомним, что "Ростов" одержал победу над "Краснодаром" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:1. Петербургский "Зенит" одержал победу над "Уралом" (4:1) и благодаря этому поднялся на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Сергея Семака опережает подопечных Владимира Ивича на одно очко, тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "сине-бело-голубых" на два очка. Южане занимают десятое место и имеют в своем активе 27 очков.

Ростов Рыскин Краснодар Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится