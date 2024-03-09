"Впечатления от победы хорошие. Не считаю, что мы убили чемпионскую интригу. Думаю, она будет сохраняться до конца чемпионата. Какие цели у команды на оставшиеся матчи? Как сказал президент клуба, цель — побеждать в каждом матче", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
Напомним, что "Ростов" одержал победу над "Краснодаром" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:1. Петербургский "Зенит" одержал победу над "Уралом" (4:1) и благодаря этому поднялся на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Сергея Семака опережает подопечных Владимира Ивича на одно очко, тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "сине-бело-голубых" на два очка. Южане занимают десятое место и имеют в своем активе 27 очков.
Спортдир "Ростова" Рыскин: не считаю, что мы убили чемпионскую интригу, она будет сохраняться до конца чемпионата
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался о победе над "Краснодаром" в матче 20-го тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ростов"