- Амар отлично провел сборы, он в хорошей форме. Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе "Крыльев Советов". Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол.
Полузащитник Амар Рахманович перешел в "КрыльяСоветов" в сентябре 2022 года из турецкого "Коньяспора". В нынешнем сезоне 29-летний босниец принял участие в 16 матчах за самарцев в РПЛ, забил два гола и сделал 2 результативные передачи за 876 минут игрового времени. Также хавбек отличился забитым мячом и голевым асистом в 3 играх текущего розыгрыша Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: во второй части сезона Рахманович станет одним из лучших в "Крыльях Советов"
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, заявил, что его клиент готов проявить себя в весенней части сезона.
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