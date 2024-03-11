Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

Агент: во второй части сезона Рахманович станет одним из лучших в "Крыльях Советов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, заявил, что его клиент готов проявить себя в весенней части сезона.
Фото: Getty Images
- Амар отлично провел сборы, он в хорошей форме. Уверен, что во второй части сезона он станет одним из лучших в составе "Крыльев Советов". Рахманович готов на все 100 процентов, он хочет показать свой лучший футбол.

Полузащитник Амар Рахманович перешел в "КрыльяСоветов" в сентябре 2022 года из турецкого "Коньяспора". В нынешнем сезоне 29-летний босниец принял участие в 16 матчах за самарцев в РПЛ, забил два гола и сделал 2 результативные передачи за 876 минут игрового времени. Также хавбек отличился забитым мячом и голевым асистом в 3 играх текущего розыгрыша Кубка России.

Источник: "РБ Спорт"

Рахманович Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится