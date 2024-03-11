"Я не знаю всех российских тренеров. Но я бы обязательно порекомендовал "Спартаку" Александра Кержакова – им нужно его назначить главным тренером. Кержаков является легендой "Зенита"? И что? А почему он не может тренировать "Спартак"? Он был великим игроком, но это не причина не тренировать "красно-белых", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Вчера, 10-го марта московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть уволен, а на его место назначен Станислав Черчесов или Владимир Ивич. После 20-ти сыгранных матчей "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Александр Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. Позже Кержаков был главным тренером "Пари НН", "Томи", сборной России до 17-ти лет, "Спартака" (Суботица) и кипрского "Кармиотисса".
Петржела: "Спартаку" нужно назначить главным тренером Александра Кержакова
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что "Спартаку" следует назначить Александра Кержакова на пост главного тренера.
Фото: РПЛ