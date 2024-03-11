– Думаю, что турнирное положение не давит на нас так, как на “Зенит” и “Краснодар”. “Зенит” пять лет подряд выигрывал чемпионат России. “Краснодар” входил в весеннюю часть сезона, опережая нас на 6 очков. Но эти команды дали нам шанс вернуться в гонку за золото.
В 20-м туре Российской Премьер-лиги московское “Динамо” сыграло против грозненского “Ахмата”. Встреча прошла в Москве. Она завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0. В 19-м туре чемпионата страны подопечные Марцела Лички оказались сильнее столичного “Локомотива” со счетом 2:1.
После 20 туров Российской Премьер-Лиги динамовцы занимают третье место. На счету бело-голубых 38 очков. Первым идет петербургский “Зенит” (40), а вторым – “Краснодар” (39).
Источник: “СЭ”
Личка считает, что “Динамо” вернулось в гонку за золото РПЛ
Главный тренер московского “Динамо Марцел Личка считает, что бело-голубые вернулись в гонку за золото РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"