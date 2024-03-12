Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен

Рианчо – о словах Медведева: у “Спартака” великая история

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер “Спартака” Рауль Рианчо отреагировал на слова председателя правления “Зенита” Александра Медведева.
Фото: РИА Новости
– История клуба не придумывается, она конструируется. История клуба — это не количество болельщиков, историю пишут успехи клуба. У “Спартака” великая история и ее создали не болельщики.

Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил о том, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России. Также функционер сказал, что московскому “Спартаку” следует доказать статус народной команды.

Напомним, “Зенит” за 20 туров Российской Премьер-Лиги набрал 40 очков. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице. “Спартак” с 31 баллом идет шестым.

Источник: “СЭ”

Зенит Рианчо Медведев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится