– История клуба не придумывается, она конструируется. История клуба — это не количество болельщиков, историю пишут успехи клуба. У “Спартака” великая история и ее создали не болельщики.
Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил о том, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России. Также функционер сказал, что московскому “Спартаку” следует доказать статус народной команды.
Напомним, “Зенит” за 20 туров Российской Премьер-Лиги набрал 40 очков. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице. “Спартак” с 31 баллом идет шестым.
Источник: “СЭ”
Рианчо – о словах Медведева: у “Спартака” великая история
Бывший тренер “Спартака” Рауль Рианчо отреагировал на слова председателя правления “Зенита” Александра Медведева.
Фото: РИА Новости