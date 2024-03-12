"У меня полтора года до конца контракта с "Динамо", но, конечно, я хотел бы его продлить. Об этом лучше спросить у Павла Константиновича. Играть за "Динамо" до конца карьеры — почему бы и нет?" - цитирует Бальбуэна Sport24.
Центральный защитник и капитан московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна перебрался в российский клуб летом 2021 года в качестве свободного агента. Действующий контракт 32-летнего парагвайца с "бело-голубыми" рассчитан до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в российской Премьер-лиге и 4 игры в Кубке России, в которых отличился одной голевой передачей.
Бальбуэна: играть за "Динамо" до конца карьеры - почему бы и нет?
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал, что готов завершить карьеру в столичном клубе.
Фото: Чемпионат.com