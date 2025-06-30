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Источник: турецкий клуб Садыгова интересуется российским защитником Тихим

По информации СМИ, турецкий клуб "Серик Беледиеспор" заинтересован в услугах центрального защитника "Урарту" Дмитрия Тихого.
Фото: ФК "Урарту"
Напомним, срок контракта 32-летнего игрока с армянским клубом истечет 30 июня 2025 года. Его рыночная стоимость, согласно интернет-порталу Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

Кроме того, сообщается, что турки, скорее всего, заключат контракт с другим российским футболистом, Расулом Гусейновым. 20-летний левый защитник с 2023 года находился в системе подмосковных "Химок".

Известно, что владельцем 50% акций "Серика" является российский предприниматель и бывший инвестор "Химок" Туфан Садыгов.

Источник: Legalbet

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