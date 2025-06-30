Юрий Белоус: "Спартак" за 25 лет разбазарил всё то, что создавалось предшественниками

"Я не могу сказать, кто круче и популярнее — "Спартак" или "Зенит". Но "Зенит" берёт трофеи, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. "Спартак" же за 25 лет разбазарил всё то, что создавалось предшественниками. Это до прихода Червиченко и Шикунова. Побед — кот наплакал. Но это не значит, что клуб сейчас ниже "Зенита". Трудно мериться в крутизне", — приводит слова Белоуса Legalbet.
На днях было опубликовано очередное исследование популярности спортивных команд в России. По его итогам петербургский "Зенит" был назван самой популярной спортивной командой страны, а московский "Спартак" в этом рейтинге занял второе место.
И "Зенит", и "Спартак" являются 10-кратными чемпионами России. При этом у красно-белых девять титулов пришлось на период с 1992 по 2001 гг., а петербуржцы выиграли золото чемпионата России шесть сезонов подряд с 2019 по 2024 гг.