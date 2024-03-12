- Думаю, меня не вызовут в сборную Грузии. Конечно, я бы хотел там оказаться, но, наверное, меня не пригласят. Они никогда не обращали на меня внимания. Никогда. Не знаю, почему. Значит, так суждено. Они вызывают некоторых футболистов, которые не играют в своих клубах или выступают в более слабых лигах. Значит, они не считают, что я грузин. Наверное. Но это их право, я с этим давно смирился.
Полузащитник Ираклий Квеквескири защищает цвета "Факела" с июля 2022 года. Действующий контракт грузинского футболиста с воронежским клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 19 матчей в российской Премьер-лиге и 2 игры в Кубке России, и не отметился результативными действиями. Сегодня, 12 марта, игроку исполнилось 34 года. Квеквескири провел за сборную Грузии до 19 лет 4 матча, в которых забил один гол. Также в его активе две игры за грузинскую команду до 21 года.
Источник: "РБ Спорт"
Капитан "Факела" Квеквескири: меня не вызовут в сборную Грузии. Наверное, не считают, что я грузин
Полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири заявил, что его не вызовут в национальную сборную Грузии.
Фото: ФК "Факел"