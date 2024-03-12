- Команда заняла то место, где должна находиться, — на троне. Вообще, сомневаюсь, что теперь до конца чемпионата "Зенит" кому-то отдаст это первое место и будет какая-то ротация с первого по третье. Впереди будет "Зенит", а дальше — "Краснодар" или "Динамо".
В 20-м туре РПЛ "Краснодар" в гостях уступил "Ростову" со счетом 1:2 и отдал лидерство "Зениту", который на выезде разгромил "Урал" (4:1). На счету "сине-бело-голубых", поднявшихся на первую строчку в турнирной таблице, 40 очков. Краснодарцы с 39 баллами занимают второе место. Московское "Динамо" замыкает топ-3, имея в своем активе 38 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Погребняк: "Зенит" занял то место, где должен находиться - на троне
Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Global Look Press