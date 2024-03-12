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"Сочи" и "Локомотив" обратились в КДК РФС по эпизодам с удалениями Кордовы и Карпукаса

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"Локомотив" и "Сочи" обратились в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по эпизодам с удалениями Кордовы и Карпукаса.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" и "Сочи" после матча чемпионата России обратились в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотреть правомерность удалений своих футболистов.

Напомним, что "Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью 2:2 в матче 20-го тура РПЛ. На 53-й минуте полузащитник московского клуба Артем Карпукас заработал вторую желтую карточку. За 15 минут до конца основного времени матча форвард гостей Серхио Кордова получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо центральному защитнике "железнодорожников" Евгению Морозову. После 20-ти сыгранных туров команда Роберто Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. "Локомотив" занимает пятое место с 32-мя очками.

Источник: "Матч ТВ".

Сочи Локомотив Карпукас Кордова КДК РФС
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