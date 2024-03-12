"Мой выход на поле зависит от решения главного тренера и тренерского штаба. Мы прошли сборы, но мне ещё нужно адаптироваться после приезда в Россию. Это не моё решение — всё зависит от тренера. Мне кажется, в России очень холодно, особенно тяжело оставаться размятым на скамейке", - приводит слова Кастаньо "Чемпионат".
Кастаньо перешел в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в зимнее трансферное окно за 7,3 миллиона евро. Полузащитник дебютировал за российский клуб в кубковой встрече с "Химками" (0:2) и провел на поле 57 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего колумбийца в 4 миллиона евро, контракт Кевина с "быками" рассчитан до лета 2028 года. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо".
Кастаньо: мне ещё нужно адаптироваться после приезда в Россию - здесь очень холодно
Новичок "Краснодара" Кевин Кастаньо рассказал об адаптации в российском клубе.
Фото: ФК "Краснодар"