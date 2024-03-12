"Мы провели 35 минут на половине ЦСКА из первых 45. Во втором тайме, видимо, возомнили. Начали выдумывать, играть не как планировали. Не разговаривал с судьей про эпизод с пенальти. Просто спросил: если мяч выбивают рукой из штрафной — это не пенальти? Наверное, нет. Ну, окей", - цитирует Карпина Sport24.
Сегодня, 12-го марта "Ростов" уступил ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2 (общий счет - 1:3). Забитыми мячами отметились: Агапов и Мусаев. Московский клуб сыграет в полуфинале верхней сетки с победителем пары "Спартак" - "Оренбург", а "Ростов" продолжит борьбу за трофей в нижней сетке Пути регионов. После 20-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков. Лидирует в РПЛ петербургский "Зенит", опережающий "Краснодар" на одно очко.
Карпин - о судействе в матче с ЦСКА: если мяч выбивают рукой из штрафной - это не пенальти?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал работу арбитров в кубковой встрече с ЦСКА (0:2).
Фото: ФК "Ростов"