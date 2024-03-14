Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. За 20 туров «Спартак» смог набрать 31 очко и отстает от лидера чемпионата на девять баллов.
«Давно пора принять решение. Команда с хорошим составом топчется на месте, не прибавляет, никуда не двигается. Не понимаю критериев клуба по назначению специалистов», - передает слова Непомнящего «СЭ».
Непомнящий – об Абаскале: давно пора принять решение, команда с хорошим составом топчется на месте
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими рассуждениями относительно работы наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
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