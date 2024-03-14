Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СочиЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ОренбургПерерыв
Локомотив
1 - 0 1 0
Балтика1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
МиланНе начат
Вильярреал
20:45
МарсельНе начат
Рейнджерс
20:45
БенфикаНе начат
Вест Хэм
20:45
ФрайбургНе начат
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
ПАОК
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Фенербахче
20:45
ЮнионНе начат
Виктория П
20:45
СерветтНе начат
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Непомнящий – об Абаскале: давно пора принять решение, команда с хорошим составом топчется на месте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими рассуждениями относительно работы наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. За 20 туров «Спартак» смог набрать 31 очко и отстает от лидера чемпионата на девять баллов.

«Давно пора принять решение. Команда с хорошим составом топчется на месте, не прибавляет, никуда не двигается. Не понимаю критериев клуба по назначению специалистов», - передает слова Непомнящего «СЭ».

Спартак Непомнящий Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится