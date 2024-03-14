Российский тренер Александр Григорян поделился комментарием относительно результатов «Краснодара» в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Григоряна, пришедший в команду на пост главного тренера Мурад Мусаев в оставшуюся часть чемпионата будет рисковать, такой подход может сыграть на пользу команде.
«Мы видели перестраховывающегося Ивича, видели, с каким настроем он вошел в чемпионат. Он стал подстраиваться подо все, что можно и нельзя. С Ивичем «Краснодар» однозначно не стал бы чемпионом!», - передает слова Григоряна «Матч ТВ».
Григорян: с Ивичем "Краснодар" однозначно не стал бы чемпионом
Бывший наставник «Кубани» и «Анжи» Александр Григорян высказался о результатах «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"