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Григорян: с Ивичем "Краснодар" однозначно не стал бы чемпионом

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Бывший наставник «Кубани» и «Анжи» Александр Григорян высказался о результатах «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Российский тренер Александр Григорян поделился комментарием относительно результатов «Краснодара» в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Григоряна, пришедший в команду на пост главного тренера Мурад Мусаев в оставшуюся часть чемпионата будет рисковать, такой подход может сыграть на пользу команде.

«Мы видели перестраховывающегося Ивича, видели, с каким настроем он вошел в чемпионат. Он стал подстраиваться подо все, что можно и нельзя. С Ивичем «Краснодар» однозначно не стал бы чемпионом!», - передает слова Григоряна «Матч ТВ».

Александр Григорян Краснодар Владимир Ивич Мурад Мусаев
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