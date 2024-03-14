"Промеса обсуждаем и переживаем. Верим, что всё обойдётся и в скором времени он вернётся в команду. Не знаю, возможно ли это — я же не разбираюсь в таких делах. Я читаю всё из прессы. Квинси — часть нашей семьи. Мы просто держим кулачки. Надеюсь, всё будет спокойно", - цитирует Литвинова "Чемпионат".
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог вернуться вместе с командой с зимних сборов из ОАЭ. Игрок был задержан в аэропорту за побег с места ДТП. Ранее голландца приговорили к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В 21-м матче в текущем сезоне Промес отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Вчера, 13-го марта в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время Квинси может быть экстрадирован в Нидерланды.
Литвинов: Промеса обсуждаем и переживаем. Верим, что всё обойдётся и в скором времени он вернётся в команду
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"