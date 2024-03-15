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Мележиков: от "химии" между Абаскалем и командой ничего не осталось

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Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о нынешнем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.
Фото: "РИА Новости"
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о нынешнем главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале. По словам Мележикова, в начале своего пребывания в клубе Абаскаль нашел контакт с футболистами благодаря своему возрасту, но в при этом правильно себя позиционировал и добился уважения в коллективе.

«То ли повлияла близость Абаскаля к высшему руководству, то ли изменились внутренние настройки в его голове, то ли просто исчез эффект новизны, но от прежней «химии» между тренером и командой ничего не осталось», - передает слова Мележикова «СЭ».

Мележиков Абаскаль Спартак
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