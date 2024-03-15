Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о нынешнем главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале. По словам Мележикова, в начале своего пребывания в клубе Абаскаль нашел контакт с футболистами благодаря своему возрасту, но в при этом правильно себя позиционировал и добился уважения в коллективе.
«То ли повлияла близость Абаскаля к высшему руководству, то ли изменились внутренние настройки в его голове, то ли просто исчез эффект новизны, но от прежней «химии» между тренером и командой ничего не осталось», - передает слова Мележикова «СЭ».
Мележиков: от "химии" между Абаскалем и командой ничего не осталось
Экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о нынешнем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.
Фото: "РИА Новости"