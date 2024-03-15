Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился своим мнением касательно нынешнего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. По словам Ещенко, сейчас нужно посмотреть дальнейшие результаты команды при Абаскале, а уже потом делать выводы. Что касается потенциальных новых наставников «Спартака», по мнению Ещенко это будет иностранный специалист, так как он не видит среди русских тренеров тех, кто сможет справиться с таким давлением.
«Я думаю, что до лета уже точно не надо убирать Абаскаля. Пускай доиграет чемпионат как есть. Дальше уже будет видно. Может, «Спартак» выиграет все оставшиеся игры, и Абаскаль останется тренером», - передает слова Ещенко «СЭ».
Ещенко: Абаскаля точно не нужно убирать до лета
Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
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