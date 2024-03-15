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Александр Медведев прокомментировал попадание "Зенита" на "Спартак" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в которой соперником сине-бело-голубых стал московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
- "Спартак" попал! - передаёт слова Медведева "СЭ".

Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" по итогам жеребьёвки сыграет в полуфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с московским "Спартаком". Первый матч двухматчевого противостояния состоится на поле красно-белых.

Определились соперники "Зенита", "Спартака" и ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Стали известны все пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Кубок России Спартак Зенит Александр Медведев
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