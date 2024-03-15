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Гладилин: Абаскаль не созрел для работы со "Спартаком"

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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими рассуждениями о действующем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.
Фото: РФС
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался относительно нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. По словам Гладилина, на сегодняшний день у «Спартака» множество недостатков, к тому же Абаскаль не может разобраться с основным составом команды и не может поставить игру. Благодаря этому, по мнению Гладилина, «Зенит» на данный момент лучше «Спартака», так как у них выстроена система, где каждый знает свою работу.

«Абаскаль ещё молод. Для работы со «Спартаком» он пока не готов и не созрел. Абаскаль должен найти хребет команды и построить его, потому что именно он определяет дальнейшую игру», - передает слова Гладилина «Чемпионат».

Гильерме Абаскаль Гладилин Спартак
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