Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался относительно нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. По словам Гладилина, на сегодняшний день у «Спартака» множество недостатков, к тому же Абаскаль не может разобраться с основным составом команды и не может поставить игру. Благодаря этому, по мнению Гладилина, «Зенит» на данный момент лучше «Спартака», так как у них выстроена система, где каждый знает свою работу.
«Абаскаль ещё молод. Для работы со «Спартаком» он пока не готов и не созрел. Абаскаль должен найти хребет команды и построить его, потому что именно он определяет дальнейшую игру», - передает слова Гладилина «Чемпионат».
Гладилин: Абаскаль не созрел для работы со "Спартаком"
Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими рассуждениями о действующем наставнике «красно-белых» Гильермо Абаскале.
Фото: РФС