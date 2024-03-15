Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результаты жеребьевки Кубка России. Напомним, что по итогам жеребьевки в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России встретятся «Спартак» и «Зенит».
«Спартак» обречен, раз им попался «Зенит». Особенно после безголевой ничьи в первом круге. «Зенит» просто так не упустит свой шанс. Тем более, после той шумихи, что происходит в «Спартаке», «Зенит» — фаворит», - передает слова Канчельскиса «СЭ».
Стартовые матчи полуфиналов Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля, а ответные встречи назначены на 16-18 апреля.
Канчельскис – о жеребьевке Кубка России: "Спартак" обречен
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими мыслями об итогах жеребьевки Кубка России.
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