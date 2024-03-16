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A Bola: президент "Браги" захочет пообщаться со "Спартаком" по поводу компенсации за тренера Жорже

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Журналист португальского СМИ A Bola Педру Соареш высказался о возможном переезде тренера «Браги» Артура Жорже в Россию.
Фото: desporto.sapo.pt
Журналист португальского издания A Bola Педру Соареш поделился своим мнением о возможном переходе тренера «Браги» Артура Жорже в «Спартак». По словам Соареша, ему сложно сказать, что по данному вопросу думает сам Жорже, но ему сложно поверить в то, что тренер откажется от возможности продолжить свою деятельность в России из-за политической ситуации.

«Трансфер в Россию до конца сезона возможен, так как «Брага» не совсем удовлетворена результатами, амбиции президента клуба Антониу Сальвадора — биться за чемпионство с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». А Жорже в этом году не участвует в гонке. И если «Спартак» будет готов выплатить компенсацию, Сальвадор точно захочет переговорить. Если босс «Браги» не рассчитывает на тренера в следующем сезоне, то наверняка захочет заработать на нем в этом сезоне», - передает слова Соареша «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент «Брага» под руководством Артура Жорже располагается на четвертом месте в чемпионате Португалии, отставая от первой строчки на 12 очков.

В свою очередь «Спартак» на сегодняшний день находится на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, а расстояние до лидера в лице «Зенита» составляет 9 баллов.

Спартак
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