"Среди кандидатов в первую очередь был Артур Нигматуллин. Он очень хорошо играет. Также в списке были Илья Лантратов и Игорь Лещук. По итогам двух туров РПЛ мне понравился Артур, а Илюша Лантратов — не очень: не скажу, что он плохо играл, просто он сейчас не тот, который был в прошлом году. Пока что", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Лантратов провел 23 матча за московский "Локомотив", в которых пропустил 29 мячей и пять раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в три миллиона евро. На счету голкипера всего лишь один матч за сборную России - это была товарищеская встреча с "Катаром" в сентябре 2023 года. В марте национальная команда России проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча состоятся на стадионе московского "Динамо". В окончательный список сборной России попали три вратаря: Андрей Лунев, Александр Максименко и Матвей Сафонов.
Кафанов - о невызове Лантратова в сборную: он сейчас не тот, который был в прошлом году
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отсутствии голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова в расширенном списке национальной команды.
Фото: ФК "Локомотив"