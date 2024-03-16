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Масалитин: Мусаев - достойный конкурент Заболотному и Чалову. Он хорошо начал в ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре новичка "армейцев" Тамерлана Мусаева.
Фото: "Матч ТВ"
"Начало-то хорошее, видно, что парень мотивирован. Хорошо, что сразу забил, почувствовал уверенность. Теперь есть достойный конкурент Заболотному и Чалову. Если Тамерлан впишется в схему, начнет приносить результат, то Антон и Федор задумаются, почему так происходит, и если хотят играть в основе, им надо прибавлять", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".

Мусаев перешел в ЦСКА из "Балтики" в зимнее трансферное окно за 300 тысяч евро. Нападающий провел за московский клуб три матча и отметился двумя забитыми мячами: в 1/4 финала Кубка России в ворота "Ростова" и в 19-м туре в ворота "Оренбурга". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 700 тысяч евро. Команда Владимира Федотова после 20-ти сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. "Армейцы" сыграют с "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Валерий Масалитин ЦСКА Тамерлан Мусаев Антон Заболотный Федор Чалов
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