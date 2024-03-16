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Агент: у Кики нет травмы, он остается в запасе по решению Гончаренко

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Агент защитника "Урала" Кики Хелио Мартинс рассказал, почему его клиент не выходит на поле во второй части сезона.
Фото: ФК "Урал"
"Травмы нет, он остается в запасе по решению тренера. Есть ли у Кики с этим проблемы? Нет, у него ни с чем нет проблем", - цитирует агента "РБ Спорт".

Кики, играющий на позиции левого защитника, перебрался в "Урал" летом прошлого года в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до конца июня 2025 года. В текущем сезоне 29-летний португалец провел на поле 692 минуты в 9 матчах за уральцев в РПЛ. Также футболист принял участие в 5 играх Кубка России и отметился в них одной голевой передачей.

Кики Урал
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