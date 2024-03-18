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"Невызов Глушенкова - спорное решение". Сенников прокомментировал состав сборной России

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Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о составе игроков, вызванных на мартовский сбор национальной команды.
Фото: ФК "Локомотив"
- Лунёв сыграл хорошо, получил вызов. Хорошо, что приезжают игроки из зарубежных клубов. В сборной должны собираться лучшие. Невызов Глушенкова - спорное решение, он в отличной форме, хотя команда не выигрывала, но он выглядел здорово. Если вызвали Лодыгина, значит, он успешно играет. Вратарская конкуренция серьёзна, сбор длительный, два матча. Двумя вратарями не обойтись, - цитирует Сенникова Metaratings.ru.

11 марта 2024 года тренерский штаб сборной России объявил список игроков, вызванных на мартовский сбор - он состоял из 28 футболистов, в число которых вошли 3 вратаря, 9 защитников, 13 полузащитников и 3 нападающих. 12 марта в команду был дополнительно вызван четвёртый вратарь - 33-летний голкипер греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин, который не играл за сборную России с 1 июня 2016 года.

21 марта подопечные Валерия Карпина проведут домашний товарищеский матч со сборной Сербии, 25 марта - со сборной Парагвая.

Сборная России Максим Глушенков Лунев Лодыгин Сенников
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