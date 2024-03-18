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Сергей Волков ответил на вопрос о самом быстром футболисте сборной России

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Защитник "Краснодара" и сборной России Сергей Волков отреагировал на вопрос о самом быстром игроке национальной команды.
Фото: РФС
- Кто самый быстрый футболист в сборной России? Сергей Пиняев очень быстрый, - приводит слова Волкова "РБ Спорт".

21-летний правый защитник "Краснодара" и сборной России Сергей Волков считается одним из самых быстрых футболистов Российской премьер-лиги. Игрок нередко находится на лидирующих позициях в статистических рейтингах туров РПЛ по максимальной скорости.

Сборная России Сергей Пиняев Волков
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