- Кто самый быстрый футболист в сборной России? Сергей Пиняев очень быстрый, - приводит слова Волкова "РБ Спорт".
21-летний правый защитник "Краснодара" и сборной России Сергей Волков считается одним из самых быстрых футболистов Российской премьер-лиги. Игрок нередко находится на лидирующих позициях в статистических рейтингах туров РПЛ по максимальной скорости.
Сергей Волков ответил на вопрос о самом быстром футболисте сборной России
Защитник "Краснодара" и сборной России Сергей Волков отреагировал на вопрос о самом быстром игроке национальной команды.
Фото: РФС