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Тарпищев: жалко или не жалко, что Промеса в "Спартаке" не будет - пусть отвечает за свои действия

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о судьбе легионера "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: РИА Новости
"Промес наворотил дел. Тут уже нельзя говорить, жалко или не жалко, что такого футболиста в "Спартаке" не будет. Наворотил дел, теперь пусть сам отвечает за свои действия", - заявил Тарпищев.

Напомним, нидерландский суд приговорил Квинси Промеса к 6-ти годам тюрьмы по обвинению в контрабанде крупной партии наркотиков. Тренировочный сбор перед стартом весенней части РПЛ Промес провел вместе со "Спартаком", однако был задержан в аэропорту в Дубае и не смог вернуться с командой в Москву.

Согласно данным СМИ, Нидерланды пытаются добиться экстрадиции Промеса на родину. В первой части сезона Промес оформил 6+6 по системе гол+пас, что делает его лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Спартака" в сезоне одновременно.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Квинси Промес
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