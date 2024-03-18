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Защитник "Краснодара" Волков: хочу отметиться результативными действиями за сборную России

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Защитник "Краснодара" Сергей Волков высказался о предстоящих играх за сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Моя цель - сыграть полезно и надежно в обороне, принести вклад в атаке и, желательно, отметиться первыми голевыми действиями - отдать пас или забить", - цитирует Волкова "Матч ТВ".

Сергей Волков дебютировал за сборную России в сентябре 2023 года во встрече с Катаром, на счету защитника три матча за национальную команда России. В текущем сезоне игрок провел за "Краснодар" 25 матчей и отметился тремя результативными передачами. Волков попал в окончательный список сборной России на мартовские матчи с Сербией (21-го числа) и Парагваем (25-го числа).

Краснодар Волков Сборная России
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