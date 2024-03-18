"Чешские футболисты, которых я хотел бы видеть в "Динамо"? Сто процентов Патрик Шик — очень талантливый, хороший игрок. Также было бы интересно поработать с его другом — Адамом Гложеком. Сейчас Адам отлично выступает за "Байер", - цитирует Личку "РБ Спорт".
В текущем сезоне Патрик Шик провел за "Байер" 20 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока сборной Чехии в 22 миллиона евро. После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. В зимнее трансферное окно "бело-голубые" не совершили ни одного приобретения, однако команду покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа".
Личка: хотел бы видеть Партика Шика из "Байера" в "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о чешских игроках, которых хотел бы видеть в российском клубе.
Фото: ФК "Динамо"