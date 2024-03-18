"Краснодар" и с Мусаевым будет бороться за чемпионство. Мусаев — это временное решение "Краснодара". Мурад Олегович — оптимальный вариант для команды. Логично, что его назначили на пост главного тренера", - цитирует Балахнина "РБ Спорт".
Напомним, что 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера после поражения от "Химок" (0:2) в Кубке России и вылета из турнира. На его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. Южане уходили на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ, на данный момент "быки" занимают вторую строчку и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка.
Балахнин: "Краснодар" с Мусаевым будет бороться за чемпионство
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин заявил, что "Краснодар" поборется за чемпионство в РПЛ с новым тренером Мурадом Мусаевым.
Фото: РФС