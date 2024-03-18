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Гранат: Черчесов сможет навести порядок в "Спартаке"

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Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков заявил о желании видеть экс-тренера сборной России Станислава Черчесова на посту наставника "Спартака".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Станиславу Саламовичу нужно принимать предложение от клуба, который соответствовал бы его амбициям. Я разделяю мнение, что Станислав Саламович сможет навести порядок в "Спартаке", если его всё-таки рано или поздно назначат. У меня был опыт работы с Черчесовым, он своей строгостью смог бы наладить и выстроить атмосферу и дисциплину в команде", - поделился Гранат.

В текущем розыгрыше РПЛ московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. За 10 туров до финиша на счету "красно-белых" 31 очков, а отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков. Контракт нынешнего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля рассчитан до лета 2025-го года.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в статусе свободного агента с тех пор, как покинул венгерский "Ференцварош". Под руководством Черчесова Дьяков играл в период их совместной работы в московском "Динамо".

Источник: "LegalBet"

Спартак Дьяков Станислав Черчесов
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