"Станиславу Саламовичу нужно принимать предложение от клуба, который соответствовал бы его амбициям. Я разделяю мнение, что Станислав Саламович сможет навести порядок в "Спартаке", если его всё-таки рано или поздно назначат. У меня был опыт работы с Черчесовым, он своей строгостью смог бы наладить и выстроить атмосферу и дисциплину в команде", - поделился Гранат.
В текущем розыгрыше РПЛ московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. За 10 туров до финиша на счету "красно-белых" 31 очков, а отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков. Контракт нынешнего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля рассчитан до лета 2025-го года.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в статусе свободного агента с тех пор, как покинул венгерский "Ференцварош". Под руководством Черчесова Дьяков играл в период их совместной работы в московском "Динамо".
Источник: "LegalBet"
Гранат: Черчесов сможет навести порядок в "Спартаке"
Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков заявил о желании видеть экс-тренера сборной России Станислава Черчесова на посту наставника "Спартака".
Фото: официальный сайт РПЛ