"У Лукаса все просто отлично. Он хорошо адаптируется к новым условиям. Ловат счастлив в "Ахмате", - цитирует Корначини "РБ Спорт".
Лукас Ловата перешел в "Ахмат" из "Слована" в зимнее трансферное окно за 350 тысяч евро. Левый защитник провел три матча за российский клуб и отметился голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров грозненский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков.
Агент новичка "Ахмата" Ловата: он хорошо адаптируется к новым условиям и счастлив в команде
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Ахмата" Лукаса Ловата, высказался об адаптации своего клиента в российском клубе.
Фото: ФК "Ахмат"