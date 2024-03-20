"Меня давно не было в сборной. Два года. Соскучился ли? Естественно! Ностальгия", - цитирует Лунева "Матч ТВ".
Андрей Лунев выступает за азербайджанский "Карабах". В последний раз голкипер вызывался в национальную команду в 2021 году. Завтра, 21-го марта национальная команда России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени на стадионе московского "Динамо". 25-го числа сборная России сыграет с Парагваем.
Лунев: меня не было в сборной России два года, соскучился
Голкипер "Карабаха" Андрей Лунев высказался о вызове в сборную России.
Фото: РФС