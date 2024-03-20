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Экс-игрок "Ростова" Радич: со своим талантом Кокорин мог попасть в "Реал", но он себя не реализовал

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Бывший голкипер "Ростова" Деян Радич считает, что Александр Кокорин мог бы заиграть в мадридском "Реале".
Фото: GETTY IMAGES
"С его талантом можно было попасть в "Реал", но он себя не реализовал. Когда ты в 20 лет получаешь большую зарплату, то нужен правильный менталитет, чтобы это выдержать", - цитирует Радича Metaratings.

В текущем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" 25 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в один миллион евро. Ранее экс-игрок сборной России выступал за "Динамо", "Зенит", "Анжи", "Спартак", "Фиорентину" и "Сочи". Кокорин является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Также нападающий признавался лучшим игроком чемпионата Кипра и лучшим молодым футболистом российского чемпионата.

Радич Ростов Александр Кокорин Арис
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