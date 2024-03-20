"В чемпионате Белоруссии высокий уровень сопротивления, хорошая лига. Надеюсь, мне это поможет, и я вернусь еще сильнее. Я воспитанник "Спартака", люблю этот клуб. Не хотел бы, чтобы моя карьера в "Спартаке" заканчивалась таким образом", - сказал Мелешин.
Павел Мелешин присоединился к минскому "Динамо" на правах "сухой" аренды из "Спартака" в зимнее трансферное окно. Срок аренды рассчитан до конца календарного года, однако, согласно условиям сделки, "красно-белые" имеют возможность вернуть игрока обратно в летнее межсезонье.
Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего форварда в 500 тысяч евро. Всю свою карьеру, до перехода в "Динамо", Павел Мелешин провел в системе московского "Спартака". Контракт россиянина с его нынешним клубам рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Мелешин: надеюсь, я вернусь в "Спартак" еще сильнее, люблю этот клуб
Форвард "Динамо" Минск Павел Мелешин, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", порассуждал о перспективах игры за "красно-белых" в будущем.
Фото: ФК "Спартак" Москва