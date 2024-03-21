- Понимал, что не буду играть в РПЛ и ФНЛ каждый матч по 90 минут. Не видел смысла выходить на 20-30 минут. Поэтому вариант в Белоруссии был более предпочтительный. Тут мне сказали, что будут доверять мне больше в плане игрового времени. Собственно, практически все матчи здесь я играю в стартовом составе.
19-летний центральный нападающий Павел Мелёшин является воспитанником академии московского "Спартака". Игрок перешел в команду из Белоруссии в феврале этого года на правах аренды до конца сезона 2023/2024. В этом сезоне форвард принял участие в 7 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, в которых провел на поле 317 минут и отметился одним забитым голом. За минское "Динамо" россиянин провёл четыре игры и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Мелёшина в 500 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
Мелешин: понимал, что в РПЛ и ФНЛ буду выходить на 20-30 минут, поэтому вариант в Белорусии был более предпочтительный
Форвард московского "Спартака" Павел Мелёшин, играющий на правах аренды за "Динамо" Минск, рассказал, почему выбрал именно этот вариант продолжения карьеры.
Фото: Чемпионат.com