"Сборную России ждет настоящая проверка сегодня. Сербия — сильная сборная, у них много футболистов, играющих в Европе. Кого считаю лидером сборной России? Александр Головин. Сейчас он лучше всех", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне российский полузащитник Александр Головин провел за "Монако" 25 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Головин несколько раз признавался лучшим игроком месяца в составе "Монако". Сборная России сыграет с Сербией сегодня, 21-го марта в 20:00 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе московского "Динамо".
Франко Камоцци считает Александра Головина лидером сборной России
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает полузащитника "Монако" Александра Головина лидером сборной России.
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