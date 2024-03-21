"На тренировках Гончаренко бывает эмоционален. Его можно понять. Он может напихать, если мы где-то не дорабатываем. Впечатления очень хорошие. На матчах он пихает всем. Это игра. Он так выражает эмоции, это нормально", - цитирует Ишкова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Илья Ишков провел 23 матча за екатеринбургский "Урал" и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 400 тысяч евро. Игрок принял участие в трех матчах за сборную России до 21 года и забил два гола. После 20-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.
Ишков - о Гончаренко: бывает эмоционален, на матчах он пихает всем
Нападающий "Урала" Илья Ишков рассказал о работе с Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"