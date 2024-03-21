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Экс-игрок "Зенита" Новосельцев: интрига в РПЛ как будто исчезает, дам где-то 85 процентов, что "Зенит" станет чемпионом

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Экс-игрок "Зенита" Иван Новосельцев высказался о чемпионской гонке в российском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
"Интрига как будто исчезает. Хорошо, что есть "Динамо", оно выглядит успешным на фоне "Краснодара". Возможно, "бело-голубые" составят конкуренцию "Зениту". Но сейчас дам где-то 85%, что "Зенит" станет чемпионом", - цитирует Новосельцева "Матч ТВ".

После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от команды Сергея Семака на два очка. Южане уходили за зимнюю паузу, занимая первое место в чемпионате России.

Зенит Краснодар Динамо Иван Новосельцев
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