"Интрига как будто исчезает. Хорошо, что есть "Динамо", оно выглядит успешным на фоне "Краснодара". Возможно, "бело-голубые" составят конкуренцию "Зениту". Но сейчас дам где-то 85%, что "Зенит" станет чемпионом", - цитирует Новосельцева "Матч ТВ".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от команды Сергея Семака на два очка. Южане уходили за зимнюю паузу, занимая первое место в чемпионате России.
Экс-игрок "Зенита" Новосельцев: интрига в РПЛ как будто исчезает, дам где-то 85 процентов, что "Зенит" станет чемпионом
Экс-игрок "Зенита" Иван Новосельцев высказался о чемпионской гонке в российском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"