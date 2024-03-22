"Видно, что Захарян окреп, оброс мышечной массой. Уже стал увереннее вести себя на поле и в быту. В последний раз, когда мы вместе приезжали в сборную, он был совсем молодой, а теперь уже вырос. Арсен прибавляет и нацелен на то, чтобы делать это дальше" - поделился Головин.
Минувшим летом полузащитник Арсен Захарян перебрался из московского "Динамо" в чемпионат Испании. Выступавший в этом сезоне в Лиге Чемпионов "Реал Сосьедад" заплатил за переход россиянина 13 миллионов евро. Перед мартовским перерывом на матчи сборных Захарян отметился первым забитым мячом в составе новой команды - в матче 29-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (2:0). Всего на счету футболиста 1+1 по системе гол+пас в 31-м матче во всех турнирах.
В товарищеском матче против Сербии, который сборная России выиграла с разгромным счетом 4:0, Александр Головин вышел с первых минут, а Арсен Захарян появился на поле на 66-й минуте, заменив бывшего партнера по "Динамо" Константина Тюкавина.
Источник: "Чемпионат"
Головин: видно, что Захарян окреп, оброс мышечной массой и стал увереннее
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин оценил прогресс партнера по национальной команде Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"