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Хавбек "Спартака" Зиньковский - о форварде "Зенита" Сергееве: рад за Ваню, он забил первый гол за сборную

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Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский оценил гол нападающего "Зенита" Ивана Сергеева в товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Фото: "Матч ТВ"
"Рад за Ваню Сергеева, он забил первый гол за сборную", - цитирует Антона Зиньковского "Матч ТВ"

Сборная России одержала крупную победу над сборной Сербии в товарищеском матче, который проходил 21-го марта в Москве. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота соперников 4 безответных мяча. В первом тайме по голу на свой счет записали полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук и защитника "Ростова" Максим Осипенко.

Во втором тайме плеймейкер итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук довел счет до крупного. Окончательный счет в матче точным ударом установил на 90+1-й минуте форвард "Зенита" Иван Сергеев, заменивший по ходу второго тайма автора первого гола Антона Миранчука.

Матч против Сербии стал для Сергеева вторым в футболке национальной сборной. Ранее 28-летний форвард провел за сборную России лишь 24 минуты в товарищеской игре с Кенией в октябре прошлого года.

Спартак Зенит Сборная России Сборная Сербии Антон Зиньковский Иван Сергеев
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