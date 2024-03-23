Пресс-служба «Динамо» сообщила источнику информацию о том, что назначенный на 23 марта в 12:00 по московскому времени товарищеский матч с «Крыльями Советов» был отменен.
«Товарищеский матч «Динамо» — «Крылья Советов», который изначально был запланирован на 23 марта, отменен», - передает слова пресс-службы «Динамо» «СЭ».
Напомним, на данный момент «Динамо» под руководством Марцела Лички располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера на два очка. В свою очередь «Крылья Советов» расположились на восьмой строчке РПЛ.
В "Динамо" сообщили об отмене товарищеского матча против "Крыльев Советов"
Московское «Динамо» сообщило информацию об отмене товарищеского матча с самарскими «Крыльями Советов».
Фото: ФК "Динамо"