Сборная России после сдачи игроками крови для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" завершила учебно-тренировочный сбор, сообщают СМИ. По данным источника, 23 марта футболисты, тренерский штаб и персонал национальной команды покинут расположение сборной в Новогорске.
Ранее стало официально известно, что товарищеский матч Россия - Парагвай, назначенный на 25 марта, отменен из-за теракта в примыкающем к Москве Красногорске, в результате которого погибло, по последним официальным данным, не менее 115 человек. Игра должна была пройти на столичной "ВТБ Арене".
Источник: "СЭ"
"СЭ": сборная России досрочно завершила мартовский сбор
По данным СМИ, учебно-тренировочный сбор национальной команды России завершён.
Фото: РФС