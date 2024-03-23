Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
Перенесён
Кубань
Ленинградец
Перенесён
Арсенал Тула
КАМАЗ
Перенесён
Енисей
Тюмень
Перенесён
СКА Хабаровск

Товарищеские матчи. Сборные

Ирландия
20:00
БельгияНе начат
Словакия
20:00
АвстрияНе начат
Англия
22:00
БразилияНе начат
Дания
22:00
ШвейцарияНе начат
Тунис
23:00
ХорватияНе начат
Франция
23:00
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Црвена Звезда
21:00
ЗенитНе начат

"СЭ": сборная России досрочно завершила мартовский сбор

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным СМИ, учебно-тренировочный сбор национальной команды России завершён.
Фото: РФС
Сборная России после сдачи игроками крови для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" завершила учебно-тренировочный сбор, сообщают СМИ. По данным источника, 23 марта футболисты, тренерский штаб и персонал национальной команды покинут расположение сборной в Новогорске.

Ранее стало официально известно, что товарищеский матч Россия - Парагвай, назначенный на 25 марта, отменен из-за теракта в примыкающем к Москве Красногорске, в результате которого погибло, по последним официальным данным, не менее 115 человек. Игра должна была пройти на столичной "ВТБ Арене".

Источник: "СЭ"

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится