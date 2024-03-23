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Пономарев: если Тюкавин перейдет из "Динамо" в европейский клуб, я пожелаю ему удачи

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о перспективах форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Очевидно, что сейчас нашими лучшими игроками в Европе считаются Алексей Миранчук, Головин и Захарян. Кто еще может проявить себя в Европе? Я думаю, что именно сейчас это может сделать Тюкавин. Константин довольно шустрый форвард, он может прогрессировать. Если он сможет перейти в европейский клуб, то я пожелаю ему удачи. У него прекрасный потенциал", - сказал Пономарев.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 20-ти матчах РПЛ в составе "Динамо". На счету 21-летнего форварда 9 забитых мячей и 8 голевых передач. В декабре прошлого года Тюкавин продлил контракт со своим нынешним клубом до лета 2028-го года. По данным СМИ, в новом соглашении присутствует пункт выкупа, который действует только для европейских клубов.

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Пономарев Динамо Константин Тюкавин
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