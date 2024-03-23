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Масалитин: для России сыграть против Сербии в Белграде – это правильный ход

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Экс-футболист Валерий Масалитин высказался о матче между сборными России и Сербии и поделился ожиданиями от следующих матчей.
Фото: официальный сайт РФС
"Если разрешение получат, могут сыграть. Правда, добраться туда будет тяжело. Скорее всего, через Турцию. Но сам факт матча – это правильный ход. Думаю, что давление на сербов будет оказываться. А как без него? Молодцы сербы, что выстояли и приехали. Для этого надо иметь силу воли. Если они сделают ответную встречу, то будет здорово.", - заявил Масалитин.

Сборная России одержала разгромную победу со счетом 4:0 в товарищеском матче против сборной Сербии. Голами в матче отметились братья Антон и Алексей Миранчуки, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев. Игра проходила 21-го марта в Москве. Сборная Сербии стала первым европейским соперником российской команды с ноября 2021-го года. Тогда, в матче квалификации к Чемпионату Мира-2022 в Катаре россияне с минимальным счетом уступили на выезде Хорватии (0:1).

Источник: "Евро-футбол"

Валерий Масалитин Сборная России Сборная Сербии
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