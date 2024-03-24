"Стоит ли это афишировать? Это на усмотрение человека. Я знаю многих, кто не афиширует, и знаю также тех, кто афиширует. Здесь однозначного ответа нет. Я думаю, что это делается просто, как когда человек дарит цветы или подарок. Это личное дело каждого, не стоит придавать какого-то значения. Захотел – пожертвовал", - заявил Мостовой.
22-го марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные люди в камуфляже открыли стрельбу по посетителям, после чего в здании раздался взрыв и начался пожар. СМИ, со ссылкой на профильные ведомства, сообщали о сотнях жертв, среди которых больше 100 человек - погибшие.
В Москве и Московской области в связи с инцидентом были отменены все массовые мероприятия, включая спортивные, культурные и развлекательные. Также был отменен товарищеский матч сборной России против Парагвая, который должен был пройти в Москве на стадионе "Динамо".
Футболисты сборной России приняли участие в акции по сдачи крови пострадавшим, а форвард "Спартака" Александр Соболев пожертвовал 500 тысяч рублей пострадавшим и семьям погибших.
Источник: "Metaratings"
Мостовой - о решении Соболева пожертвовать 500 тысяч жертвам теракта: это личное дело каждого
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение форварда "Спартака" Александра Соболева пожертвовать 500 тысяч рублей жертвам трагедии в "Крокус Сити Холле".
Фото: "Матч ТВ"