"Нужно ли провести следующий тур РПЛ без зрителей? Сложно сказать - это должны решить наши спецслужбы. Мы не можем отменить все планирующиеся спортивные мероприятия, но вопросы ограничений - дело определенных структур. Понятно, что после таких ужасных трагических событий люди могут потерять бдительность. Поэтому спецслужбы рассчитают все риски и примут решение", - сказала Журова.
22-го марта в подмосковном городе Красногорске произошел теракт. Неизвестные люди в камуфляже ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" и открыли стрельбу в здании. После посетители услышали взрыв, за которым последовал пожар. По сообщением источников, число погибших превысило 100 человек, как и число получивших ранения.
Все массовые мероприятия выходных в Москве и московской области были отменены решением городских властей. Также был перенесен 24-й тур российской Первой лиги, а товарищеский матч сборной России против Парагвая, который должен был пройти 25-го числа в Москве, был отменен.
Отменил свой товарищеский матч в Азербайджане и московский "Спартак", который в международную паузу планировал встретиться с "Нефтчи". Санкт-петербургский "Зенит" не стал отменять матч в Белграде против "Црвены Звезды" и уступил с минимальным счетом (0:1).
22-й тур чемпионата России начнется в пятницу 29-го марта, а завершится в воскресенье 31-го числа.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Журова - о туре без зрителей в РПЛ: спецслужбы рассчитают все риски и примут решение
Депутат от "Единой России" Светлана Журова оценила вероятность проведения матчей 22-го тура РПЛ с пустыми трибунами.
Фото: ТАСС